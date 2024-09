Novità ed eventi all’Osteria Pugliese Gatto Bianco

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 10 settembre 2024) In Borgo Santa Caterina c’è un ristorante dove è possibile gustare i piatti più amati della tradizionecome i richiestissimi Maritati alla crudaiola. E il 28 settembre in programma un aperitivo speciale per la festa del borgo.