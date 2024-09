“Non so perché lo faccio” | la storia di Giulia che si è suicidata a 16 anni raccontata dalla sua mamma

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione al suicidio e Rocchina Stoppelli,di, che 7fa si èad appena 16, ci ha raccontato il dolore di chi resta e l'importanza di parlare di suicidio. Come canta il gruppo "La Sad", con il quale è salita sul palco dell'Ariston "non parlarne è un suicidio".