Nei The Space Cinema arriva Parthenope il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 10 settembre 2024) Nei Thedi Napoli sarà proiettata in anteprima la nuova opera di, “”. Da giovedì 19 a mercoledì 25 settembre Thedi Napoli proietterà in anteprima la nuova opera di, “”, tutti i giorni in programma alle 23:50. Inoltre, giovedì 19 lo spettacolo avrà il costo di € 3,50, aderendo all’iniziativa