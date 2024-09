Necessità di cure per bimbi ammalati? All' ospedale di Lodi c' è la continuità assistenziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024- Servonoper i minori in assenza del pediatra? All’Maggiore diè già attivo in il servizio dipediatrica. Lo annuncia la direzione sanitaria, cercando di dare chiare indicazioni alle famiglie degli assistiti che, spesso, soprattutto nel fine settimana o durante i festivi, non sanno a chi rivolgersi perdi base che non siano emergenze da pronto soccorso. COME FARE All’ambulatorio, operativo ogni sabato pomeriggio (non festivo) dalle 14 alle 19, non si accede per via diretta, ma esclusivamente dopo aver contattato il numero unico 116 117: gli addetti della Centrale Operativa valutano telefonicamente la situazione e indirizzano al Servizio i piccoli pazienti che necessitano di una visita ambulatoriale, fornendo tutte le indicazioni utili per raggiungere la sede.