Napoli Scott McTominay conquista i tifosi senza ancora aver giocato

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 10 settembre 2024) I sostenitori delattendono con impazienza di vederein azione. Lo scozzese ha già fatto breccia nel cuore deiazzurri, pur non essendosceso in campo. Come riportato da TMW, il centrocampista è già considerato un idolo sia ache in Scozia, così come lo era durante il suo L'articolo