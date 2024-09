Napoli | blitz a scampia arrestati tre pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Unantidroga nel quartiere di. Un servizio ad hoc all’interno del complesso di edilizia popolare “33”antidroga nel quartiereper i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio ad hoc all’interno del complesso di edilizia popolare “33”. A darne notizia un I militari, nascosti nelle palazzine di via Marrazzo, hanno accertato cinque distinte cessioni di stupefacente a tossicodipendenti della zona da parte di tre persone. Le sette dosi di cobret sono state poi recuperate e sequestrate. A finire in manette G. C., S. S. e P. C., tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati dai carabinieri e trovati in possesso della somma in contanti di 515 euro, denaro che è stato sequestrato perché ritenuto provento del reato.