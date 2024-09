Musica a tutto volume non si dorme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ho la casa a Riccione centro fin dagli anni ‘50, la comprò mio nonno. Ci passo poco tempo in estate perché purtroppo, nel corso degli anni, hanno creato un crocevia di locali,e frastuoni che si incrociano e che non ti consentono nemmeno di pensare fino alle 2 di notte. Per questo motivo, sono venuta a Riccione questa prima settimana di settembre, ma sono stata sfortunata: grazie a un evento con tanto di vocalist che sbraitava ead altissimo, non sono nemmeno riuscita a far adntare mia figlia che ha 10 mesi. Ho già scritto al sindaco a luglio (che mi ha anche risposto), mi chiedo cos’altro dovrei fare, oltre a pensare di vendere la casa (come mi è peraltro stato risposto tempo fa dalle forze dell’ordine). Il diritto al divertimento non può andare di pari passo col diritto al riposo? Laura Petrachi