Mura Comics 2024 e Festival del Fumetto | il mondo dell' illustrazione protagonista al Sestiere del Molo

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutto pronto per l’ottava edizione di M.U.R.A. (Movimento Urbano Rete Artisti), dal 10 al 15 settembre il centro storico di Genova si trasformerà in un veropalcoscenico a cielo aperto che regalerà a cittadini e visitatori un evento che celebra l’arte, la cultura e la creatività in tutte le sue