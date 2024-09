Motociclista muore dopo scontro con un’auto | stava portando un fiore per Giulia Cecchettin al lago di Bracis

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) Giambattista Battistello, 77 anni, è morto domenica 8 settembre in un tragico incidente stradale avvenuto a Combai, in provincia di Treviso. L'uomo era partito in moto con un gruppo di amici per andare aldi Barcis e mettere una rosa bianca dove a novembre è stato trovato il corpo di, la ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.