Mostra Venezia bilancio positivo per ‘La Villa’ | 8mila presenze e 60 appuntamenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024)molto, con circa, allainternazionale d’arte cinematografica di, per 'La Villa', un progetto powered by Giffoni Innovation Hub - alla sua terza presenza consecutiva alla kermesse - in collaborazione con le Giornate degli Autori, e in partnership con I Wonder Pictures, che ha visto lo storico spazio di Lungomare