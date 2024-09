Mosca chiude tre aeroporti | Abbattuti 20 droni e conquistati altri 4 insediamenti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 10 settembre 2024) La difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 144ucraini su nove regioni del Paese, inclusa quella della capitale: lo rende noto il ministero della Difesa di, come riporta la Tass. I voli da e per glimoscoviti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky sono stati temporaneamente sospesi la notte scorsa per motivi di "sicurezza": lo riferisce l’agenzia Interfax, secondo cui i