Modifiche della viabilità e divieti a San Fruttuoso per mettere impalcato in sicurezza

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel Municipio Bassa Valbisagno, per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa indell’di via Donaver e per l’accesso di studenti e genitori alle scuole in zona e dei residenti nelle strade coinvolte dall’intervento, dall’11 settembre prossimo al 31