Mobilità urbana a Milano | è sempre sicura?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) Si è svolto oggi a, nella sede di Confcommercio in corso Venezia, l'evento " Laresponsabile in città", promosso da Confcommercioe D6 Drive Responsibly. L'obbiettivo è stato di fare il punto sul tema della sicurezza e della sostenibilità in ambito urbano sulla città di. Uno studio fatto ad hoc che