Mo | Oms ' raddoppiate richieste respinte per i camion umanitari a Gaza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Washington, 10 set. (Adnkronos) - Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il numero dididi aiutidall'esercito israeliano per raggiungere la Striscia diè raddoppiato ad agosto rispetto ai mesi precedenti. Lo sostiene Tarik Jasarevic, portavoce dell'Oms. Il portavoce dell'Ocha Jens Laerke ha aggiunto che solo 74 dei 208 tentativi di raggiungere il nord in agosto sono stati agevolati. Ieri, le forze israeliane hanno fermato un convoglio che trasportava veicoli e carburante per la campagna di vaccinazione, nonché un team dell'Oms che cercava di raggiungere l'ospedale al-Shifa e la missione ha dovuto essere interrotta, ha affermato Jasarevic.