Mo | Lapid ‘se non facciamo nulla condanneremo a morte gli ostaggi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) – “Le immagini scioccanti sono una testimonianza dolorosa e agghiacciante dell’inimmaginabile crudeltà di Hamas, ma sono anche un campanello d’allarme per il governo israeliano. Se nontutto il possibile per raggiungere un accordo ora,gli ostaggi ancora vivi. Non possiamo permetterci altri video come questo”. Lo ha scritto su X il leader dell’opposizione israeliana Yair, facendo riferimento al filmato pubblicato del tunnel in cui sono stati giustiziati i sei ostaggi. L'articolo Mo:, ‘se nongliCalcioWeb.