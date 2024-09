Misericordia formazione e attività per contrastare il calo dei volontari | Il Covid una mazzata

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Dal 2020, per via del, alladi Varlungo notiamo unimportante nella disponibilità dei: sappiamo che questo non è un problema solo nostro, ma cerchiamo di farvi fronte organizzando una costante