Mileto travolto da una pedana titolare di un' azienda vinicola | trasportato in elisoccorso in ospedale

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 10 settembre 2024) Incidente sul lavoro stamattina alle undici in unadi Paravati, frazione di, sulla statale 18. Il, per cause da accettare, sarebbe statoda unariportando una forte frattura. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono interventi il 118 e l'