Mic | De Cristofaro Avs ' riforma tax credit e introduzione indennità lavoratori spettacolo'

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Il neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, chiarisca subito in Parlamento cosa intende fare per rilanciare la cultura del nostro Paese, evitando ulteriori danni soprattutto ad un settore cruciale come quello del cinema italiano, già compromesso dalla gestione discutibile di Sangiuliano. Ladel Taxe l'dell'di discontinuità per idellodevono diventare priorità assoluta nell'agenda del ministro. Giuli parta dall'esame delle nomine della commissione incaricata di selezionare i film da finanziare con fondi pubblici. Nomine fatte dal suo predecessore, qualche minuto prima di dimettersi, all'insegna dell'amichettismo, e dell'appartenenza al giro di Fratelli d'Italia. Sangiuliano ha gravemente danneggiato il mondo della cultura, del cinema e dello