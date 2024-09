Messina ufficiale | 50 euro per l' abbonamento annuale ATM Si può sottoscrivere e pagare online

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 10 settembre 2024) Presentata stamani la campagna MOVEME per il trasporto pubblico a prezzi agevolati in città. Confermato che il prezzopassa da 20 a 50. Le novità riguardano anche le modalità di adesione. Ci si può abbonare eanche on line, attraverso il sito dell'ATM, per evitare lunghe file agli sportelli. I possessori di tessere non dovranno rifarla, i nuovi sottoscrittori, invece, dovranno