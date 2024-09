Meglio se te ne vai! Bonelli spara Vittorio Feltri abbandona lo studio | caos a La7 | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "L'uomo è f***o e la donna è tr***a? Basta! Èche se ne vada". Angeloperde il controllo a L'aria che tira, su La7, e si scaglia contro. Il fondatore di Libero si sta togliendo l'auricolare e il microfono e sta lasciando il collegamento con David Parenzo e tutti, ma proprio tutti, sembrano aver equivocato le sue parole su Maria Rosaria Boccia. Forti, certo, ma non un insulto. Riavvolgiamo il nastro di pochi secondi. "Durante questa lunga estate hai avuto se non sbaglio una colazione con il ministro Gennaro Sangiuliano e la Boccia, o mi sbaglio?", gli chiede Parenzo. "No, non sbagli, c'era il ministro e una signora che io non conoscevo, scopro che si chiama Boccia. E' stata lì tranquilla, ha mangiato. E il conto ovviamente l'ho pagato io". Parenzo lo interrompe: "Ma come ti è stata presentata?". "Come una mia amica.