Marco Masini festa per i 60 anni insieme ai fan e nuovo album Voglio raccontare le storie di tutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 – Una data attesa da moltidai fan di: il 13 settembre esce in radio e in digitale Allora Ciao, inedito del grande artista fiorentino che anticipa ilprogetto discografico 10 Amori (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. L'esce a 7di distanza dall'ultimo lavoro in studio e coincide con i 60checompirà la prossima settimana, il 18 settembre. Un lavoro che, come preannunciato già dal titolo 10 Amori, parla di amore in senso universale, digli amori di una vita, diquegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell'esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere.