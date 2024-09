Manovra | Ronzulli FdI ' confermare tagli a Irpef e cuneo fiscale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) - "Mi piace pensare ad una legge di bilancio ispirata alle 5 C: crescita, competitività, calo della pressione, cura dei cittadini e delle categorie più in difficoltà, coscienziosa”. Così in un'intervista al Qn la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia, che ha indicato i capisaldi del partito. "La riduzione delle tasse - ha detto - è indispensabile per la crescita economica. Significa avere buste paga più pesanti per i cittadini, quindi maggiori consumi, un aumento degli investimenti delle imprese, più posti di lavoro e più soldi nelle casse dello Stato, quindi servizi migliori. Dobbiamo continuare a ridurre, e in modo strutturale, le aliquote”.