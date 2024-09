Maltempo meteorologo | A metà settembre sarà già autunno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) Le previsioni meteo di Antonio Sanò: "Neve a quote relativamente basse e venti di maestrale, il mutamento rientra assolutamente nella norma e non c'entra nulla con il cambiamento climatico' L'è già alle porte. Secondo le previsioni meteo tra due giorni le temperature scenderanno in picchiata. La neve a quote relativamente basse in settimana, poi,