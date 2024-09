Malattie rare in Ue a rischio disponibilità trattamento per colangite biliare primitiva

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Rischia di non essere più disponibile per i pazienti in tutta Europa l'acido obeticolico, usato da anni per controllare la progressione della(Cbp), una rara malattia del fegato che colpisce soprattutto le donne. Lo scorso 3 settembre, infatti, la Commissione europea ne ha revocato l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) condizionata,