Maestra schiaffeggia e spruzza liquido su una bimba al primo giorno d’asilo Il caso scuote la Francia Il ministro | Immagini incredibili e inaccettabili

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 10 settembre 2024) Scandalo in una scuola dell'infanzia in. Sui social spunta il video di quanto accaduto in istituto scolastico di Parigi dove una bambina di 3 anni è statata dalla sua. Quanto accaduto, è stato filmato da un'altra madre che si trovava nella classe e ha scatenato l'indignazione della comunità scolastica. L'articolosu unaal. Illa. Il: “” .