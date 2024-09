Lucca Film Festival 2024 | dal 21 al 29 settembre presentato il programma

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024): dal 21 al 29ilSi tiene dal 21 al 29la ventesima edizione del, con la direzione artistica di Nicola Borrelli. Un riccocon numerosi ospiti, da Chiara Mastroianni, madrina dela Paul Schrader, Ethan Hawke, Matthew Modine, Pupi Avati, Ruben Östlund, Tonino De Bernardi, Massimo Gaudioso, Federico Cesari, Francesco Costabile, Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, a Carolina Crescentini, che presiederà la giuria del concorso LFF for Future. Ricco e variegato il: la mostra dedicata a Marcello Mastroianni e numerose proiezioni per un totale di 50 opere in anteprima italiana, provenienti da tutto il mondo, tra cui 12 lungometraggi, 12 cortometraggi, 10 corti a tema ambientale LFF For Future, 10 opere prime italiane per Buona la prima!.