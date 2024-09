L’ora di Zielinski debutto con l’Inter a breve | incide un fattore – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Finalmente sta per arrivare anchedi Piotr, che finora non ha giocato neanche un minuto con la maglia delIMMINENTE –è il primo nazionale a ritornare ad Appiano Gentile dopo gli impegni in nazionale, da domani poi tutti gli altri, con l’ultima tranche che si chiuderà giovedì. Il centrocampista polacco, durante queste settimane, ha messo più minuti sulle gambe con la Polonia che con. Infatti, in nerazzurro non ha ancora esordito saltando per precauzione la prima uscita contro il Genoa e poi rimanendo in panchina novanta minuti sia contro il Lecce che con l’Atalanta. Ora, è arrivato il momento di debuttare.avrà in sequenza Monza, Manchester City e Milan: tra Serie A e Champions League, ormai l’attesa sta per finire. Il calendario fitto sarà una suo favore. Simone Inzaghi è pronto a lanciarlo.