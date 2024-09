LIVE – Griekspoor-Bergs fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro di singolare di Olanda-Belgio, valevole per il Gruppo A della. Promette spettacolo il match tra due giocatori di buonllo che daranno il tutto per tutto per la propria nazione.ha sicuramente più esperienza e si esprime meglio in determinate condizioni di gioco, pertanto partirà favorito. Guai però a sottovalutare, protagonista in questa stagione in vari tornei anche importanti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale.si daranno battaglia sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) a partire dalle ore 15.00.