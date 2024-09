Litorale Casertano | si conclude l’attività degli spazzamare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con grande successo il servizio dei due battelli“Sistema Pelikan” che hanno monitorato e ripulito le acque dei circa quaranta chilometri diin questa estate 2024. Le imbarcazioni di Garbage Group – Ancona hanno, per il secondo anno consecutivo, operato nel tratto di mare che bagna i Comuni di Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca. Sono state ben 4.000 le miglia nautiche percorse in questi 60 giorni dai battelli specializzati in operazioni di disinquinamento in mare, rimozione di rifiuti solidi galleggianti e semisommersi, alghe, schiume e mucillaggini, sostanze oleose e grasse, schiume ed idrocarburi.