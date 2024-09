L’ex tennista Wilander | vorrei un Sinner più italiano e meno austriaco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Non si fermano le reazioni dopo l’ultima grande impresa di Jannik. E’ stato uno US Opendivertente di quello che ci si poteva aspettare, soprattutto perché “Jannikera troppo superiore alla concorrenza”. E’ il giudizio che Matsaffida all’Equipe. A chi rimprovera all’altoatesino “mancanza di carisma”,giocatore svedese risponde che “arriverà con il tempo ed i risultati”. “Al momento, il suo carisma consiste nel praticare il miglior tennis del mondo, il più completo, e di gran lunga” aggiunge. Che però preferirebbe “unpiù, con il carattere ribollente che ne consegue, che, con quella freddezza a prova di tutto. Ma per questo non possiamo farci nulla. Avrebbe comunque vinto indossando una bandana, piuttosto che con lo sguardo nascosto sotto un cappellino alla Jm Courier”.