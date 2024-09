L’ex ministro Sangiuliano indagato dalla Procura di Roma per peculato e rivelazioni di segreto d’ufficio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)della Cultura, Gennaro, èdi. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. I reati ipotizzati sono quelli die rivelazione e diffusione di. Come da protocollo il fascicolo adesso verrà trasmesso ad un apposito collegio denominato Tribunale dei ministri, considerando la carica ricoperta fino a pochi giorni fa dall’. Si tratta di una sezione specializzata del Tribunale ordinario. Ministri ed ex ministri vengono comunque sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera. I fatti che i pm sono chiamati ad approfondire ruotano intorno agli stessi per i qualititolare del Mic ha presentato le dimissioni irrevocabili, ovvero al rapporto con la 41enne Maria Rosaria Boccia, coinvolta in attività istituzionali anche senza un preciso incarico.