Lavoratori migranti in nero nei campi e nelle officine | datori denunciati

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Occupazione diirregolari in diverse attività. Sono gli esiti di verifiche disposte dal personale in forza all’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, insieme all’Asl, nel territorio ravennate.Nel primo caso, nell’ambito di una verifica in un fondo agricolo nel territorio