Laura Freddi si sposa Tra gli invitati spunta Paolo Bonolis Ma non solo

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo 12 anni di amore,e Leonardo D'Amico sono pronti a convolare a nozze. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla stessa shogirl in un'intervista al settimanale DiPiù, in cui ha rivelato l'intenzione di invitare alle nozze anche i suoi ex partner, inclusie l'ormai ex moglie, Sonia Bruganelli. Il desiderio