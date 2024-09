L' aumento mini della pensione per due milioni di persone | le cifre e come cambia l' assegno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 10 settembre 2024) L'delle pensionime, con un adeguamentocifra a supporto degli anziani che ricevono un importo basso, è uno degli obiettivi del governo Meloni per la prossima manovra. Almeno a parole, finora. Ma a quanto ammonterebbe l'? Per l'anno in corso, il trattamentomo di