L’agente a quattro zampe che individua i panetti di hashish

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn week end di super lavoro e di successo per Ares, il cane dell'unità cinofila della Polizia locale, impegnato insieme agli agenti nei controlli anti-droga.In via Erbosa, Ares ha scovato 330 grammi dinascosti sotto un albero