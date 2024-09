Ladro cerca di rapinare due ragazze | attimi di panico in pieno centro

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Girava in monopattino, neldel paese, indi giovani da derubare. In una sola notte, quella di venerdì 23 agosto, avrebbe aggredito una 19enne e una 22enne nel cuore di Ospitaletto.Sempre lo stesso il copione: si è avvicinato alle vittime a bordo del suo monopattino per poi