La Wada non fa ricorso contro Sinner | chiuso il caso Clostebol

(Di martedì 10 settembre 2024) Jannikè da oggi totalmente prosciolto da ogni accusa di doping. La segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas) l'ha confermato martedì mattina: l'Agenzia Internazionale Antidoping () non ha presentatola sentenza dell'Itia (International Tennis Integrity Agency) dello scorso 19 agosto che proscioglieva da ogni responsabilità Jannik, fresco campione degli Us Open.era risultato positivo allo scorso marzo.A mezzanotte sono scaduti i termini di appello di 21 giorni. Si conferma quindi la consuetudine per cuinon si oppone alle sentenze delle agenzie indipendenti come quelle di atletica, ciclismo e tennis, ritenendole motivate dal punto di vista giuridico. Un sospiro di sollievo perche si potrà dedicare più serenamente al finale di stagione con i tornei in Asia e le Atp Finals di Torino.