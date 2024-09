La vita di coppia è la vita che voglio? | Temptation Island risponde agli interrogativi di sette nuove coppi Ecco chi sono i nuovi protagonisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicità?”, ”ladiè lache?”.solo alcuni deglial centro del docu-reality “”, giunto all’undicesima edizione e condotto da Filippo Bisciglia, che torna in prima serata su Canale 5 dopo gli ottimi ascolti di questa estate. Protagoniste 7e non sposate e senza figli, pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione.