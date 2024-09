La sorella di Youssef chiede giustizia | Mio fratello non doveva trovarsi in quella cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 – “La nostra famiglia andrà fino in fondo, vogliamo sapere come è morto mioe perché è stato lasciato in carcere, in una struttura dove non avrebbe dovuto stare”. Georg” dopo la morte delMokhtar Loka Barsom, vittima a 18 anni di un incendio divampato nelladel carcere di San Vittore che condivideva con un altro detenuto, ora indagato per omicidio colposo.