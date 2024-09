La Regione ripensi il prg e blocchi Orbetello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Il presidente dellaToscana, Eugenio Giani, deve tempestivamente ripensare l’attuale piano regolatore dei porti, alla luce del decreto del governo che ha deciso di prorogare al 30 settembre 2027 le attuali concessioni demaniali marittime e balneari, in scadenza il prossimo 31 dicembre. In alcune amministrazioni territoriali toscane sono stati avviati progetti di riqualificazione e trasformazione che andrebbero valutati ancora a fondo. Ci riferiamo, in particolare, alla anomala situazione che si è creata nel Comune di: nel corso del mese di agosto è stato approvato, con tempistiche e modalitù discutibili, un bando per la trasformazione dell’approdo di Talamone, cittadina in provincia di Grosseto, in porto turistico. LaToscana farebbe bene a intervenire e fermare senza indugi questa procedura".