La raccolta in agosto sale a quota 44 miliardi

(Di martedì 10 settembre 2024) Banca Generali (foto: l’ad Gian Maria Mossa) ha realizzato unanetta di 378 milioni ad, in crescita del 53% rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. Lanetta cumulata ha raggiunto i 4,4(+11% annuo). Lanetta in assets under investment è salita a 136 milioni (1,8da inizio anno).