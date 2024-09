La mappa degli autovelox sulle strade della Lombardia e della Brianza | dove sono i controlli questa settimana

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) La polizia stradale ha pubblicato la listatemporanei in funzione per lada lunedì 9 settembre a domenica 15. Come sempre, quindi, gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e(la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli