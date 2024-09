Koopmeiners A Bergamo anni fantastici ma volevo la Juve

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Questi primi giorni sono statied emozionanti, il rapporto con allenatore e squadra è positivo. Questo è molto bello. Questa sosta è ottima per inserirmi in questa squadra. Non vedo l’ora di cominciare”. C’è voluta quasi tutta l’estate, ma alla fine Teunè diventato un nuovo centrocampista dellantus. Il duttile olandese è arrivato in bianconero dall’Atalanta per per 51,3 milioni di euro più 6 di eventuali bonus. “Sono felice di essere qui, ero convinto che sarei arrivato – ha sottolineato-, c’erano ottimi contatti tra il mio agente e il club. Sono concentrato ed eccitato in vista delle prossime partite. Se ho avuto paura di non arrivare più? Sì, c’è voluto tanto tempo. Il mondo del calcio è difficile e a volte bisogna aspettare. Ero convinto e fiducioso di venire alla. Sono molto contento di essere qui”.