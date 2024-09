Juve un altro DEBUTTO per Thiago Motta? Contro l’Empoli spazio per ADZIC

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024), dopo Mbangula e Savona tocca adpensa ad un nuovodalla Next Gen Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casa, che per la prossima sfida di campionato di sabato a Empoli dovrà fare a meno di Conceicao e probabilmente Nico Gonzalez. Per questo motivo stando