Juan Jesus dopo una stagione da titolare inamovibile la panchina con Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Con l’arrivo di, sono cambiate diverse gerarchie all’interno della SSC Napoli. Molti sono i calciatori che sono andati via, soprattutto per il nuovo modulo che vede la squadra azzurra abbandonare la difesa a quattro per passare a quella a tre. Chi ha perso il posto da. Il centrale azzurro, nella passata L'articolounadalacon