Jorginho ritrova MERTENS? All’Arsenal è chiuso: IDEA Galatasaray (Di martedì 10 settembre 2024) Jorginho potrebbe lasciare l’Arsenal: il centrocampista non è più nei piani di Arteta e il Galatasaray di MERTENS ci pensa Dopo essere rimasto in panchina per le prime tra partite dell’Arsenal, Jorginho inizia a guardarsi intorno. Il centrocampista italiano sembra ormai fuori dai piani dei Gunners e, come riportato da TMW, starebbe valutando l’addio. LaLeggi tutta la notizia su calcionews24Notizie su altre fonti
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