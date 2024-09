Jorginho ritrova MERTENS? All’Arsenal è chiuso | IDEA Galatasaray

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024)potrebbe lasciare l’Arsenal: il centrocampista non è più nei piani di Arteta e ildici pensa Dopo essere rimasto in panchina per le prime tra partite dell’Arsenal,inizia a guardarsi intorno. Il centrocampista italiano sembra ormai fuori dai piani dei Gunners e, come riportato da TMW, starebbe valutando l’addio. La