Italia-Germania oggi in tv | data orario e diretta streaming Elite League U20 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match valido per la seconda giornata dellaU20/25. Dopo il successo nella passata edizione, gli azzurrini di Corradi hanno cominciato con il piede giusto battendo la Repubblica Ceca in trasferta per 2-1 grazie a Lipani e Ciammaglichella, e ora tra le mura amiche l’obiettivo è trovare altri tre punti contro i teutonici. La selezione giovanile tedesca è a sua volta in testa alla classifica con tre punti, frutto della rimonta da 0-2 a 3-2 sul campo della Romania, e dunque si prevede un incontro combattuto e all’insegna dello spettacolo. LATESTUALE La partita traU20 eU20 andrà in scena alle ore 16.00 di martedì 10 settembre presso il centro sportivo Manlio Scopigno di Rieti.