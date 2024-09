Israele Italia 1-2 Spalletti | i ragazzi hanno iniziato a trovarsi a occhi chiusi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 10 settembre 2024) Il c.t. azzurro Lucianosi gode il successo 2-1 della suacontroa Budapest. “L’ha fatto il suo in maniera splendida, perché tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Perché può succedere che gli avversari si abbassino molto, magari per un po’ di stanchezza si rischia di non essere così lucidi a fare le scelte giuste o così precisi da fare le imbucare perché con più traffico a metà campo è difficile trovare gli spazi”. “Da un punto di vista tattico sono stati molto bravi a saper riconoscere le posizioni, anche perché sono messi nelle condizioni di giocare come giocano nel club – sottolinea alle telecamere Rai il c.t. -. Sanno benissimo cosa fare, si trovano alcune volte ae nel secondo tempo si è visto meglio il fraseggio e la qualità di possesso palla”.