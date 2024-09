Iren il cda nomina Gianluca Bufo ad e dg della società

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Torino, 10 set. - (Adnkronos) - Il cda di, riunitosi oggi, ha cooptato,quale nuovo consigliere di amministrazione e lo hato amministratore delegato direttore generale. Lasegue l'indicazione formale che il Comitato di Sindacato dei soci pubblici di, composto dai sindaci di Genova, Torino e Reggio Emilia, Marco Bucci, Stefano Lo Russo, e Marco Massari, ha formulato., già dirigente, in seguito al conferimento delle deleghe gestionali, si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente e, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni