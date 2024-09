Inter Barella scalpita dopo l’operazione al naso | torna in anticipo ad Appiano

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Nicolòperre subito in campo.il gol contro l’Atalanta, il centrocampista dell’è deciso a dare continuità alle sue prestazioni ed a continuare a dare gioie ai fantallenatori. All’orizzonte c’è la sfida contro il Monza di Alessandro Nesta e l’obiettivo diè esserci a tutti i costi.al setto nasale, il giocatore non ha preso parte alle gare di Nations League con la Nazionale italiana proprio per accelerare il rientro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stessoavrebbe anticipato i tempi rispetto alla ripresa degli allenamenti fissata per domani: Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra e ha dato appuntamento a tutti per domani.